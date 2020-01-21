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Мужчина разбежался и сбил с ног соперника своего сына на школьном турнире по борьбе

Мужчина разбежался и сбил с ног соперника своего сына на школьном турнире по борьбе
Eurosport

1 час назад

Смутьяна забрали в полицию.

Странный инцидент произошел на юношеском турнире по борьбе в Северной Каролине (США).

Одному из участников школьных соревнований удался опасный прием, и тогда с трибун внезапно выбежал отец его поверженного соперника. Крупный мужчина с разбега врезался в парня и сбил его с ног.

  • Сообщается, что несдержанного мужчину арестовали.

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