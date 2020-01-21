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Мужчина разбежался и сбил с ног соперника своего сына на школьном турнире по борьбе
Смутьяна забрали в полицию.
Странный инцидент произошел на юношеском турнире по борьбе в Северной Каролине (США).
Одному из участников школьных соревнований удался опасный прием, и тогда с трибун внезапно выбежал отец его поверженного соперника. Крупный мужчина с разбега врезался в парня и сбил его с ног.
- Сообщается, что несдержанного мужчину арестовали.
Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовой дракой
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