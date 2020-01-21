Странный инцидент произошел на юношеском турнире по борьбе в Северной Каролине (США).

Одному из участников школьных соревнований удался опасный прием, и тогда с трибун внезапно выбежал отец его поверженного соперника. Крупный мужчина с разбега врезался в парня и сбил его с ног.

Сообщается, что несдержанного мужчину арестовали.

Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовой дракой

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте