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Суперзвезда рестлинга будто с глянцевой обложки. Упасть от ее броска – мечта миллионов
Девушка-картинка.
Девушка очередного дня – рестлер из WWE Пейтон Ройс. Она – суперзвезда своего вида, и не только из-за спортивных достижений.
Посмотрите на нее внимательно – Пейтон великолепна.
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