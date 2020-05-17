Борьба

Чемпионку Перу по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле со следами побоев на лице

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Джаннетт Мальки Пече

Фото: facebook

Автор:Eurosport
2 часов назад

Спортсменка провела ночь с неизвестным мужчиной.

Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече найдена мертвой.

Тело спортсменки обнаружили в хостеле в городе Кальяо, находящемся в десятке километров от столицы страны Лимы. По данным полиции, девушка вошла в хостел в компании мужчины, а на ее лице обнаружены следы побоев. Как сообщает La Fiesta de Lima, у 31-летней Джаннетт осталось двое детей.

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  • Мальки Пече – участница Панамериканских игр-2019.
  • Она стала чемпионкой Перу в 2019-м в категории до 55 килограмм.

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