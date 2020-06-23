Рестлера отстранили за слова о том, что он хотел бы изнасиловать коллегу

Саша Бэнкс
Фото: Instagram
Сэмми Гевара сболтнул лишнего 4 года назад, но расплачивается сейчас.
Рестлера Сэмми Гевару отстранили от выступлений на неопределенный срок за комментарии в адрес представительницы WWE Саши Бэнкс.
4 года назад Гевара участвовал в записи подкаста, в одном из эпизодов которого сказал: «Бро, Саша Бэнкс... Боже мой. Когда я был на WWE на прошлой неделе, я хотел просто *** [блин] изнасиловать эту женщину». Как сообщает Daily Mail, история разошлась только сейчас, и теперь у одного из ведущих бойцов All Elite Wrestling большие неприятности.
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Сэмми в твиттере извинился за некорректные высказывания и даже созвонился с самой Бэнкс, но это не уберегло его от последствий – промоушн сообщил, что на время разбирательств отстраняет Гевару от работы без сохранения заработной платы. «На время отстранения его зарплата будет отправляться Женскому центру Джексонвилля», – говорится в релизе организации.
- 26-летний Гевара выступает в AEW с 2019 года.
- Бэнкс – кузина Снуп Догга.
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