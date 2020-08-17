Чемпион Европы по борьбе вербовал смертниц в России. Он устроил взрыв в Турции и умер от авиаудара

Чамсулвара Чамсулвараев мог стать звездой вольной борьбы, но поддался влиянию террористов.

Кроваво-красное небо над собором Святой Софии будто предвещало трагедию. Площадь старого туристического района Стамбула Султанахмет заполняли люди всех рас, вер и убеждений. Девушки в обтягивающих шортах, женщины в хиджабах, семьи местных жителей, снежно-белые скандинавские туристы, шумные компании русских и немцев, турецкие военные и сестры «Красного Креста». В этой мешанине святой может встретить дьявола и не узнать его.

Поэтому никто не обратил внимания на девушку с черными волосами, которая вышла из машины и направилась через площадь. У нее почти не гнулись ноги, глаза сверлили толпу и будто ничего не видели. А в потеющей от ужаса ладони скользил круглый металлический предмет. Брюнетка подошла к отделению полиции, где ее остановил дежурный. «I lost my documents, я документы потеряла», – несколько раз выпалила девушка на двух языках, не глядя в глаза дежурному. Тот открыл дверь пострадавшей и впустил. В вестибюле, кроме сотрудников, сидели несколько человек: старуха, женщина с ребенком и несколько мужчин. Брюнетка прошла мимо них к центру помещения, достала гранату, прошептала «Аллах Акбар» и выдернула чеку. Когда взрывная волна выбила из окон отделения столб пыли и стекла, неприметный автомобиль, который привез смертницу, аккуратно отъехал от Султанахметома и растворился в вечернем Стамбуле. Тем же вечером полиция сообщила: 19-летнюю террористку звали Диана Рамазанова. Она гражданка России, и ее завербовал в ИГИЛ чемпион Европы по борьбе Чамсулвара Чамсулвараев.

Борьба Чемпион Европы по вольной борьбе, вступивший в ИГИЛ, убит в Ираке 29/09/2016 В 18:54

Чамсулвара Чамсулвараев в спортивной школе имени Гамида Гамидова Фото: Other Agency

Будущий спортсмен родился в селе Урахи Сергокалинского района Дагестана в 1984-м. В школе учился плохо, за что двоечника постоянно унижали. Как и любой ребенок, Чамсик тут же выработал в голове логическую цепочку – раз меня винят, значит, я плохой. Единственное место, где застенчивый и одинокий мальчик смог раскрыться, стала секция борьбы в спортивной школе имени Гамида Гамидова. Чамсик пахал ради одобрения тренера, потому что больше нигде не чувствовал себя своим рядом со старшими. Чамсулвара часто побеждал на местном уровне, но в сборную России пробиться оказалось нереально из-за жуткой конкуренции в весовой категории до 74 кг. Единственный шанс на карьеру – принять другое гражданство.

«В России сложно попасть в основную команду, из-за этого не получается выступать в таких крупных турнирах, как чемпионат мира. В Азербайджане конкуренция меньше. Да и от родины не далеко. Поэтому и согласился выступать здесь. Очень надеюсь показать хорошие результаты на Олимпиаде в Пекине», – рассказывал Чамсулвара.

В Азербайджане у перспективного борца пошли медали. Сначала он взял бронзу на чемпионате Европы-2007, а через несколько месяцев повторил результат на чемпионате мира.

«Опять бронза? Не думаю об этом. Это судьба. Значит, Аллах захотел, чтобы я стал третьим и не больше. За что я ему благодарен. Новая кличка? Как хотят, пусть называют. Буду бронзовым Чамсулварой. Мне без разницы. Буду готовиться к Олимпиаде», – борец радовался даже третьему месту второй раз подряд.

Чамсулвара Чамсулвараев (в красном) Фото: AFP

Между сборами и соревнованиями Чамсулвараев приезжал в родной Дагестан. С друзьями и соседями, которые в детстве считали его глупым двоечником, он больше не общался. За него говорил единственный в поселке Porsche Cayenne. Дома Чамсулвара завел роман с 14-летней девушкой, на которой в итоге женился. Родители девочки не сказали ни слова против. Особенно радовалась ее мать Карина.

В 2008-м Чамсулвара повторил результат на Евро, но на Олимпиаде в Пекине вылетел в 1/8 финала, проиграв другому уроженцу Дагестана Мураду Гайдарову, выступавшему за Белоруссию. Еще два года борец карабкался к максимальному результату хотя бы на одном из чемпионатов, и в 2009-м ему повезло: он взял два золота – на чемпионате Европы и Кубке мира.

Во время поездок домой Чамсулвара все больше времени проводил с молодыми борцами. Тренеры сначала одобряли – опытный спортсмен, гордость республики делится мудростью с героями будущего. Но вскоре выяснилось, что чемпион говорит совсем не о борьбе. Чамсулвараев лил в уши юниоров крайне опасные толкования ислама, которые где-то услышал сам. Через два года у Чамсулвары и его жены родился сын, которого назвали необычным для Дагестана именем Хаттаб – в честь полевого командира из Саудовской Аравии и одного из руководителей чеченских сепаратистов, убитого в 2002-м.

Чамсулвара Чамсулвараев и дагестанский олимпиец Махач Муртазалиев (справа) Фото: Other Agency

Причиной перемен в спортсмене стал один из его ближайших друзей, проповедник-боевик Мухаммад Ахмедов, известный как Абу Зейд. Более того, теща Чамсулвары Карина оказалась близка к террористам: ее брат воевал за них, сестра вышла замуж за боевика, а сама Карина была информатором ячеек незаконных организаций. Если в детстве Чамсулвара пахал ради похвалы тренера, то теперь ему психологически требовалось одобрение Абу Зейда и тещи. В 2014-м он завершил спортивную карьеру и объявил, что поступил в исламский университет в Турции. Хотя в реальности ему промыли голову и завербовали в запрещенную на территории РФ организацию ИГИЛ – туда бывший борец и отправился.

История Чамсулвары далеко не уникальна. Цумадинский район Дагестана на границе с Азербайджаном и Грузией – родина многих боевиков и проповедников террористических организаций. Например, там начинал Исрапил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) – мусульманский проповедник и вербовщик. Позже он работал в Сирии, Ливане, Сомали и Турции. Там же на деньги спонсоров открыл исламский университет, куда поступил Чамсулвара.

Спортсменов-дагестанцев переманивал в ИГИЛ и бывший глава местного отделения Пенсионного фонда России, руководитель Кизлярского района Сагид Муртазалиев. Бывший борец и чемпион мира Муртазалиев регулярно попадал в криминал – например, во время отдыха в бане его пырнули ножом, в ответ Сагид застрелил двух нападавших. Сейчас он в федеральном розыске за финансирование терроризма и заказные убийства.

В такой компании оказался Чамсулвара Чамсулвараев. Бывший борец взял новое имя Аль Бара. Он стал проповедником и вербовал девушек с Северного Кавказа в ИГИЛ, где из них делали смертниц. Одной из таких террористок стала Диана Рамазанова.

Диана Рамазанова Фото: Other Agency

Девушка нашла много общего с Аль Барой. У Дианы тоже было тяжелое детство: отец бросил ее с матерью, отчим ненавидел, а с появлением младшей сестры девочка оказалась лишней в семье. Она закончила школу в Подмосковье и вышла замуж за строителя из Дагестана, который оказался религиозным фанатиком и бил жену, если она отказывалась носить хиджаб. Как и Чамсулвару в детстве, близкие винили Диану в своих проблемах. Она развелась, сказала матери, что копит на РУДН, а сама поехала отдыхать в Турцию в 2014-м. Оттуда матери пришло короткое сообщение: «Я тут замуж вышла. Мужа зовут Сердер, он чеченец». В следующий раз мать услышала о дочери, когда турецким спецслужбам понадобились ее образцы ДНК для анализа и опознания смертницы в отделении полиции Султанахмета. По данным «Комсомольской правды», тот теракт готовили Чамсулвара Чамсулвараев с тещей.

В конце сентября 2016 года Аль Бара несся на машине через иракскую пустыню в город Мосул. Вместе с Чамсулвараевым скрипели песком на зубах Абу Зейд и еще один дагестанский чемпион Европы по борьбе Магомед Ахмедов. Террористы не догадывались, что их давно ведут спецслужбы США и ждут идеального момента для удара. Когда машина с игиловцами оказалась в безлюдной зоне, американский беспилотник выпустил ракету и разнес террористов на куски.

О смерти мужчин, принесших миру столько насилия, скорбели только на малой родине. «Люди выражали соболезнования. Зарезали бычка. С Махачкалы молодежи не было. Соболезнования длились три дня», – сухо сказал родственник убитого в том же обстреле Магомеда Ахмедова. Чамсулвара Чамсулвараев имел все шансы стать звездой вольной борьбы. И тогда о борце могли бы плакать тысячи людей, но в итоге его смерти только радовались.

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