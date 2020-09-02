Известного чемпиона по борьбе из Ирана Навида Афкари приговорили к смертной казни. Об этом сообщает издание TMZ.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые прошли в 2018 году. По данным организации The Human Rights Activists News Agency, Афкари подвергли пыткам, чтобы он признался «в содеянном». Об этом рассказал сам борец.

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Кроме того, Верховный суд Ирана вынес приговоры и двум братьям Афкари. Им вменили 20 всевозможных обвинений, в частности – участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В отличие от Навида, его братья останутся в живых: они получили наказания в виде тюремных сроков и 74 ударов плетью.

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