В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари, сообщает Associated Press.

Афкари был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Спортсмена также обвиняли в создании спецгрупп для свержения действующего режима в стране.

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12 сентября президент МОК Томас Бах обратился к верховному руководителю и президенту Ирана. В письме Баха содержалась просьба о помиловании Афкари и заверения, что в МОК уважают суверенитет исламской республики. Однако власти Ирана проигнорировали эту просьбу и привели приговор в исполнение.

  • Также за спортсмена заступались глава UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп.
  • В январе 2020 года в Иране казнили жену футболиста за убийство любовницы. Руслан Хрипун писал об этом текст.

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