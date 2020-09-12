Афкари был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. Спортсмена также обвиняли в создании спецгрупп для свержения действующего режима в стране.

Иранского чемпиона по борьбе приговорили к казни за участие в митингах

12 сентября президент МОК Томас Бах обратился к верховному руководителю и президенту Ирана. В письме Баха содержалась просьба о помиловании Афкари и заверения, что в МОК уважают суверенитет исламской республики. Однако власти Ирана проигнорировали эту просьбу и привели приговор в исполнение.