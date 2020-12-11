На 63 году жизни скончался актер Томми Тайни Листер, которого вы могли видеть в «Пятом элементе» и «Темном рыцаре». О смерти Томми рассказал его агент Синди Коуан. Тело Листера нашли у нео дома в Марина дель Рей в Калифорнии. Ранее у актера проявились симптомы COVID-19. Листер работал над новым фильмом и прервал съемки сразу, как узнал о болезни.

«Мы подавлены. Он был отличным парнем с золотым сердцем. Все любили этого нежного гиганта», – цитирует агента Variety.

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Еще в школе Томми играл в футбол и делал большие успехи в легкой атлетике. Листер был чемпионов второго дивизиона национального чемпионата NCAA по толканию ядра в 1982 году. После школы Томми прходил отбор в команду по американскому футболу «Брейкерс» из Нового Орлеана, которая играла в лиге USFL. Но после двух выставочных матчей, он был отчислен. Также Томми известен как рестлер Зевс.

Его первым фильмом стал «Поезд-Беглец» Андрея Кончаловского. Картина с Джоном Войтом и Эриком Робертсом была даже номинирована на три «Оскара». В богатой фильмографии Томми Листера практически нет знаковых главных ролей, но его лицо хорошо знакомо зрителю, как минимум по этим картинам:

«Полицейский из Беверли Хиллс 2», 1987 – Орвис

«Универсальный солдат», 1992 – GR55

«Пятница», 1995 – Дибо

«Пятый элемент», 1997 – Президент Галактики

«Никки Дьявол-младший», 2000 – Кассиус

«Темный рыцарь», 2008 – Заключенный

«Зверополис», 2016 – Финник (маленький помощник лиса Ника Уайлда)

Также в пилотной серии «Звездный путь: Энтерпрайз» Томми играл Клаанга – первого клингонца, контактировавшего с людьми. Листера можно легко узнать в клипах 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire и Young Bleed.

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