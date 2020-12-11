На 63 году жизни скончался актер Томми Тайни Листер, которого вы могли видеть в «Пятом элементе» и «Темном рыцаре». О смерти Томми рассказал его агент Синди Коуан. Тело Листера нашли у нео дома в Марина дель Рей в Калифорнии. Ранее у актера проявились симптомы COVID-19. Листер работал над новым фильмом и прервал съемки сразу, как узнал о болезни.
«Мы подавлены. Он был отличным парнем с золотым сердцем. Все любили этого нежного гиганта», – цитирует агента Variety.
Еще в школе Томми играл в футбол и делал большие успехи в легкой атлетике. Листер был чемпионов второго дивизиона национального чемпионата NCAA по толканию ядра в 1982 году. После школы Томми прходил отбор в команду по американскому футболу «Брейкерс» из Нового Орлеана, которая играла в лиге USFL. Но после двух выставочных матчей, он был отчислен. Также Томми известен как рестлер Зевс.
Его первым фильмом стал «Поезд-Беглец» Андрея Кончаловского. Картина с Джоном Войтом и Эриком Робертсом была даже номинирована на три «Оскара». В богатой фильмографии Томми Листера практически нет знаковых главных ролей, но его лицо хорошо знакомо зрителю, как минимум по этим картинам:
- «Полицейский из Беверли Хиллс 2», 1987 – Орвис
- «Универсальный солдат», 1992 – GR55
- «Пятница», 1995 – Дибо
- «Пятый элемент», 1997 – Президент Галактики
- «Никки Дьявол-младший», 2000 – Кассиус
- «Темный рыцарь», 2008 – Заключенный
- «Зверополис», 2016 – Финник (маленький помощник лиса Ника Уайлда)
Также в пилотной серии «Звездный путь: Энтерпрайз» Томми играл Клаанга – первого клингонца, контактировавшего с людьми. Листера можно легко узнать в клипах 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire и Young Bleed.