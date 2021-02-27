Американский рестлер Triple H на ровном месте устроил скандал космического масштаба и втянул в него основателя Tesla, миллиардера Илона Маска. Спортсмен обвинил Маска в неуважении к рестлингу – впрочем, никак не объяснив, как именно предприниматель унизил его вид деятельности.

Также 16-кратный чемпион WWE высмеял Илона за то, что тот отдал лидерство в рейтинге самых богатых людей мира основателю Amazon Джеффу Безосу.

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«Кого ты когда‑нибудь бил? Ответ – никого. Поэтому, если ты захочешь проявить неуважение к нашему бизнесу, я буду биться с тобой в любое время, в любом месте, абсолютно любом», – заявил Triple H в эфире Good Time Show. Он добавил, что хотел бы сразиться с Маском на Марсе, чтобы «устроить самое большое зрелище, которое когда‑либо видела Вселенная».

В данный момент 51-летний Triple H занимает должность исполнительного вице-президента WWE.

Состояние Илона Маска оценивается в 183 млрд долларов.

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