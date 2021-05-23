Индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован в Дели по подозрению в убийстве другого спортсмена. Сагара Дханкхара избили 4 мая – в драке приняли участие борцы из столичной академии.

37-летний Кумар отправился в бега по Индии. Его адвокаты заявили, что спортсмен невиновен, и обвинили полицию в предвзятости. Полиция проводит рейды в Дели и предложила вознаграждение в размере 100 000 индийских рупий (1108 долларов) за любую информацию, ведущую к поимке Кумара, сообщает BBC

Сушил Кумар завоевал серебряную медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и бронзу в Пекине-2010

Он также выиграл титул чемпиона мира на Играх Содружества.

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