Индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован в Дели по подозрению в убийстве другого спортсмена. Сагара Дханкхара избили 4 мая – в драке приняли участие борцы из столичной академии.
37-летний Кумар отправился в бега по Индии. Его адвокаты заявили, что спортсмен невиновен, и обвинили полицию в предвзятости. Полиция проводит рейды в Дели и предложила вознаграждение в размере 100 000 индийских рупий (1108 долларов) за любую информацию, ведущую к поимке Кумара, сообщает BBC.
  • Сушил Кумар завоевал серебряную медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и бронзу в Пекине-2010
  • Он также выиграл титул чемпиона мира на Играх Содружества.
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