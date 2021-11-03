Страшная болезнь разрушила планы Мориса Тийе и сделала его всемирно известным. Рестлер с редким заболеванием завоевал сердца голодной до зрелищ публики, а после смерти – попал в детский мультфильм. Память о Французском Ангеле жива до сих пор. Правда, под другим именем. Как гениальный эрудит из Челябинска стал прототипом знаменитого «Шрэка».

Бедность и спасение в России

Ad

Шел 1900 год, родители мальчика не нашли работу в родной Франции и решились на переезд в Российскую империю. Тийе поселились недалеко от Челябинска. Мама успешно преподавала иностранные языки русским школьникам, а отец – строил железную дорогу на Южном Урале. Спустя три года у них родился сын, которого назвали в честь Святого Мориса – римского мученика-легионера.

Токио-2020 Депутат Госдумы подарил олимпийскому чемпиону миллион долларов 11/08/2021 В 15:43

Морис Тийе до болезни Фото: Other Agency

Шли годы, парень крепчал, но даже не задумывался о спортивной карьере, только иногда во дворе играл с отцом в регби. Тийе рос обыкновенным ребенком, симпатичным и обаятельным. Однако в 14 лет его тело стало стремительно меняться. Морис стоял перед зеркалом и разглядывал себя: кисти рук как-то неестественно быстро растут, что происходит с его милым, немного округлым лицом – оно становится грубым и угловатым, а нос увеличился втрое. В организме Тийе прогрессировала редкая болезнь – акромегалия. Заболевание провоцирует аномальное увеличение костей черепа, стоп и рук уже во взрослом возрасте. Его гипофис продолжал активно вырабатывать гормон роста, хотя должен был замедлиться после 15 лет. Все это пугало Тийе и его родственников: лечения болезни просто не существовало. Но жизнь продолжалась, а Морис решил воплотить давнюю мечту – стать адвокатом.

Сверстники обзывали меня обезьяной, и я очень расстраивался. Кому понравится такое? Чтобы скрыться от насмешек, я часто уходил на пристань и все свободное время проводил возле воды. Людям, которые жили там, было совершенно безразлично, как я выгляжу.

Ангел в дьявольском обличии

В России наступили тяжелые времена, разгоралась революция. Незадолго перед этим умер отец Мориса. Семья Тийе испугалась преследования со стороны большевиков и вернулась во Францию. В 17 лет Морис, мечтавший об успешной карьере, поступил на юридический факультет в Тулузе. Его тело приобретало очертания героя фильма ужасов: при росте 170 сантиметров он весил 120 килограмм и напоминал неандертальца. Но и это было не самое страшное. Голос парня стал грубым, резким и постоянно надламывался при повышении тона. «Мой голос, похожий на ослиный рев, просто невозможно было слушать», – вспоминал Морис. Если с необычной внешностью еще можно было найти работу, то голос совершенно отпугивал клиентов. Пришлось оставить университет и поступить на службу. Как и отец, Тийе стал инженером, но работал не на земле, а в месте, которое успокаивало парня – на море.

Но служба на корабле оказалась не по плечу юному Тийе: его жутко укачивало, и он вернулся на сушу. К этому времени Морис смирился со своей жутковатой внешностью и решил превращать чрезмерное внимание людей в деньги. Сначала он устроился швейцаром в киностудию, а после стал играть в комедиях и фильмах ужасов. Поговаривают, он даже пробовался на роль Квазимодо в картине «Горбун Нотр-Дама».

Морис Тийе на кинопробах Фото: Other Agency

Первый менеджер и карьера борца

Морис понимал, что работа в кино и на флоте не приносит ему ни удовольствия, ни денег. Он долго искал себя, пока однажды в Сингапуре не познакомился с другим выходцем из России, литовцем Каролисом Пожелой. Каролис был владельцем аптеки в Санкт-Петербурге, но занялся греко-римской борьбой и бросил бизнес. Пожела точно знал, как превратить недостатки Тийе в достоинства. Он предложил ему тренироваться несколько раз в неделю, исключительно ради забавы. Но прогресс Мориса удивлял: Пожела увлек парня борьбой. Литовец стал лучшим другом и менеджером Тийе, гигант постепенно выходил на ринг профессионального рестлинга.

Необыкновенная внешность и талант Мориса сделали свое дело: борец получал тысячу франков за одно выступление и больше ни в чем не нуждался. Нападение Гитлера на Францию заставило Тийе навсегда покинуть родину и бежать из страны, на этот раз в Америку. Там способного и эпатажного спортсмена ждал колоссальный успех.

Король ринга – Французский Ангел

«Русское» происхождение и устрашающее обличие помогли Морису собирать огромное количество зрителей. На протяжении многих лет он выступал очень успешно и стал звездой рестлинга. На битвы Уродливого огра собирались толпы поклонников. Режиссеры этого жестокого шоу сразу сделали его непобедимым, а затем поменяли имя на более драматическое – Французский ангел. Публика рыдала от восторга, когда Тийе 19 месяцев подряд выходил победителем из всех боев. В 1940 году он выиграл пояс чемпиона мира AWA в тяжелом весе, а в 1942-м завоевал такой же титул в Монреале. На протяжении военных лет он почти не проигрывал, поскольку был хорошо подготовлен и нравился публике, а поединки в профессиональном рестлинге уже тогда были хорошо срежиссированной.

Скромный парень и гениальный эрудит

Несмотря на успех в рестлинге и славу, которая следовала за ним повсюду, Морис был очень добродушным и умным человеком. К сорока годам он прекрасно говорил на русском, французском, болгарском, английском и литовском – к концу жизни Тийе знал 14 языков. Морис хорошо играл в шахматы, увлекался поэзией и сам писал небольшие рассказы.

Спортсмен смог принять себя и с иронией относился к своей внешности. В музеях с удовольствием позировал рядом со статуей первобытного человека и больше всех потешался над сходством. Он никогда не обижался на то, что некоторые боялись и сторонились его, а повышенное внимание Мориса забавляло. Вне ринга Тийе был скромным, добрым и набожным парнем. В 1947 году в Ватикане он даже встречался лично с Папой Римским. До сегодняшнего дня это единственный случай в истории, когда понтифик удостоил рестлера частной аудиенции.

Морис Тийе Фото: Other Agency

Последний бой – как Французский Ангел попал в книгу

Болезнь разрушала тело Тийе, сказывалась и активная карьера. Спортсмен растерял форму и не годился на роль непобедимого великана. Свой финальный бой Морис проиграл. Начались серьезные проблемы с сердцем и невыносимые головные боли. Чуть позже беда подкралась и к его лучшему другу и менеджеру Каролису Пожеле. У него обнаружили рак легких: на фоне пневмонии метастазы расползлись по организму литовца с огромной скоростью. 4 сентября 1954 года Каролис умер на руках своей русской жены Ольги. Тийе не пережил известия о смерти близкого друга. Спустя несколько часов после горькой новости Морис скончался от сердечного приступа. «И смерть не в силах разлучить друзей», – так гласит надпись на их общей могиле в Чикаго.

Но память о необычном спортсмене не умерла. Современник Мориса, американский писатель и художник Уильям Стейг, в конце 1980-х написал и проиллюстрировал небольшой рассказ. Главный герой – невежественный и уродливый огр по имени Шрэк. Огромный жуткий великан с добрым сердцем отчаянно борется за свое счастье и заводит друзей. Стейг срисовал образ зеленого гиганта с фотографий своего кумира – Мориса Тийе.

В 2001 году студия DreamWorks экранизировала рассказ «Шрэк!» и произвела настоящий фурор. Миллионы зрителей по всему миру влюбились в доброго огра, а мультфильм стал первым в истории анимационным проектом, взявшим «Оскар». Сегодня DreamWorks отказывается давать комментарии по поводу прототипа Шрэка под предлогом коммерческой тайны. Но автор идеи Уильям Стейг никогда не скрывал, что увековечил память о Морисе Тийе в добром рассказе для детей.

Токио-2020 Корни из Руанды, травма перед ОИ. Кто принес Украине 1-е золото 06/08/2021 В 19:42