Бывший чемпион UFC и полуфиналист Олимпийских игр в Афинах по вольной борьбе Даниэль Кормье назвал россиянина Абдулрашида Садулаева фаворитом в Токио.

«В 96 кг у нас есть Снайдер, который одно время был бесспорно лучшим в мире. Но теперь есть Садулаев, который, возможно, и вовсе первый номер P4P в мировой борьбе. Мы все видели, что он сделал с Кайлом в прошлый раз. Нам остается надеяться на то, что переход Кайла на тренировочную базу Penn State University и работа с Кэлом Сэндерсоном вывела его на другой уровень. Надеюсь, что он что-то поменял в своем тренировочном походе.

Когда Садулаев и Кайл боролись первый раз, Кайлу удалось провести идеальный штурм. И скажем честно, тогда Садулаев еще не был готов к этому весу. Но второй раз... То, как Садулаев его затушировал, – это настолько оригинально и необычно. Кайл обхватил его двумя руками, Садулаев перекрутился через спину, перевернул его, сам обхватил его двумя руками и тушировал. Это удивительное туше. На этих Играх я вижу шанс Снайдера в том, чтобы выдержать ранние атаки и наскок Садулаева и затем задать свой высочайший темп, с которым тот может не справиться. Но это точно будет нелегко», – приводит слова Кормье MMA Fighting

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