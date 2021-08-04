Борец вольного стиля из России Любовь Овчарова не стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. В последнем поединке она проиграла болгарской сопернице Юсейн Тейби Мустафу.
Счет поединка в весовой категории до 62 кг – 0:10. В 1/8 финала 25-летняя Овчарова проиграла японке Юкако Каваи, но выиграла утешительный бой у шведки Хенны Йоханссон. Это дало ей право поучаствовать в бронзовом поединке.
- В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
- Последние медальные поединки будут проведены 7 августа.
Токио-2020
Кормье: «Садулаев – лучший борец вольного стиля в мире»
Борьба
Призера ОИ обвиняют в убийстве. Он пустился в бега
Борьба
Рестлер Triple H вызвал Илона Маска на бой на Марсе