Борец вольного стиля из России Любовь Овчарова не стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. В последнем поединке она проиграла болгарской сопернице Юсейн Тейби Мустафу.
Счет поединка в весовой категории до 62 кг – 0:10. В 1/8 финала 25-летняя Овчарова проиграла японке Юкако Каваи, но выиграла утешительный бой у шведки Хенны Йоханссон. Это дало ей право поучаствовать в бронзовом поединке.
  • В вольной борьбе разыгрывается 12 комплектов наград.
  • Последние медальные поединки будут проведены 7 августа.
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