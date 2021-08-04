Украинка Ирина Коляденко одержала победу в схватке за третье место в весовой категории до 62 кг над соперницей из Латвии Анастасией Григорьевой со счетом 3:1. Ранее, в полуфинальном поединке, Ирина всухую уступила чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой из Киргизстана – 0:10.

В греко-римской борьбе еще одну бронзу Украине принес Жан Беленюк. В весе до 87 кг он одолел Виктора Лоринца из Венгрии.

Ирина Коляденко – чемпионка Европы 2021 года, призер чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2020 года.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Токио-2020 Овчарова проиграла спортсменке из Болгарии в поединке за бронзу ЧАС НАЗАД

Токио-2020 Кормье: «Садулаев – лучший борец вольного стиля в мире» ВЧЕРА В 03:07