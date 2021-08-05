Борец из Ирана Хасан Яздани устроил грандиозный погром на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Яздани проиграл в поединке за золото американцу Дэвиду Тэйлору. После этого иранец направился в разминочную зону, где находятся все спортсмены. Там он громко кричал, разбрасывал вокруг себя инвентарь и бил по стенам. Организаторы отметили, что Хасану грозит наказание за столь агрессивные действия.

«Яздани может понести ответственность за такое поведение. Это неприемлемо», – приводит слова организаторов ТАСС

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Яздани имеет звания олимпийского чемпиона и чемпиона мира.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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