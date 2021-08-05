6 августа на Олимпиаде в Токио продолжится турнир по вольной борьбе. В том числе в поход за медалями отправятся борцы в весовой категории до 97 кг, среди которых олимпийский чемпион Рио Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский танк. Немного символично, что день рождения Русский танк празднует 9 мая.

Откуда взялось это прозвище? Он рассказал сам после блестящей победы на Играх 2016 года над турком Селимом Ясаром, который родился в Ингушетии и даже выступал под именем Зелимхан Картоев. Все пошло с подачи американских журналистов.

«Это не я себя так назвал (Русский танк), это придумали американские журналисты, когда я еще боролся по молодежи. И с тех пор так пошло», – пояснил тогда Садулаев.

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Абдулрашид Садулаев с золотой медалью Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Фото: Getty Images

В том же интервью спортсмен сообщил, что будет продолжать бороться, пока позволяет здоровье.

«Я не предсказатель, но пока здоровье есть, буду бороться. Я ожидал этот успех – судя по тому, как я работал, и должен был быть такой успех, победа на Олимпийских играх. Когда я только начинал заниматься борьбой, не только моя мама, но и все родственники были против этого. Но когда я стал постепенно выигрывать различные турниры, все вокруг поняли, что борьба – это мое. И что мне надо продолжать заниматься спортом и борьбой», – заявил 20-летний борец в Рио.

Сейчас Абдулрашиду 25, борьба продолжает оставаться его призванием, и он начинает путь за золотом на второй Олимпиаде. За пять лет он сменил категорию с 86 до 97 килограммов и выиграл россыпь золота чемпионатов мира и Европы. В 1/8 финала он выйдет против азербайджанца Шарифа Шарифова, которого в Рио одолел в полуфинале. Хочется пожелать Русскому танку удачи и на этот раз.

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