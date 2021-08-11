Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что получил в подарок один миллион долларов от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева за победу на Олимпиаде в Токио.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», – прокомментировал Садулаев «Р-Спорту»

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 килограммов Абдулрашид поборол чемпиона 2016 года в данном весе американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

На Олимпиаде в Рио Садулаев стал лучшим в категории до 86 килограммов.

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