18.11.18 - 3:20
Завершено
Макао
LIVE
1
F.Vervisch
2
T.Scheider
3
И.Мюллер
Автодром Гуйя • Гонка 2
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Main Race
Макао - 18 ноября 2018

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