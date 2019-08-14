Белорусский маркетолог Сергей Безрученок погиб после своего 500-го прыжка с парашютом, сообщает сайт «Белновости».

Причиной неудачного приземления Безрученка стало то, что он запутался в стропах; при этом парашют мужчины раскрылся, что не уберегло его от гибели. Момент смертельного падения парашютиста был снят им на видео: предупреждаем, посмотрите его только в том случае, если у вас крепкая психика.

После падения Сергею диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и ног. Парашютист впал в кому; врачи боролись за его жизнь на протяжении двух недель, но в итоге Безрученок скончался, не приходя в сознание.

А вот по этой ссылке можно посмотреть видео кошмарного инцидента с испанской мотогонки – к счастью, в его результате никто не пострадал.

Мотогонщик рухнул с 15-метровой скалы и чудом выжил

Качай приложение Eurosport для iOS или Android