Популярный бейсджампер Энтони Ньютон опубликовал на своей страничке в TikTok видео потрясающего прыжка.

«Когда бежишь от коронавируса», – подписал ролик Ньютон. Видео моментально стало вирусным: на данный момент оно набрало более 40 миллионов просмотров.

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

B.A.S.E. – акроним от английских слов Building (здание), Antenna (антенна), Span (перекрытие, пролет моста), Earth (земля).

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