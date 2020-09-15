Француз Арно Жеральд установил мировой рекорд на Кубке европейских чемпионов по фридайвингу – в этом виде спорта атлеты погружаются глубоко под воду без аквалангов.

L'Equipe сообщает, что 15 сентября Жеральд нырнул на глубину 112 метров на соревнованиях в Греции. При погружении на нем были двойные ласты постоянного веса.

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  • Предыдущий рекорд (111 метров) принадлежал Алексею Молчанову из России. Свое достижение он зафиксировал днем ранее (14 сентября) в Хорватии.
  • В 2019 году российский и французский фридайверы также обменялись мировыми рекордами.

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