Фридайвинг – спорт, в котором атлеты погружаются на экстремальную глубину без акваланга. 3 декабря Молчанов нырнул в Шарм-эль-Шейхе (Египет) на глубину 113 метра. При погружении на нем были двойные ласты постоянного веса. Алексей оставался в воде 4 минуты 5 секунд.

«Мне удалось достичь рекордной глубины, тем самым побив действующий рекорд, который принадлежал Арно. Несмотря на то, что многие считают нас соперниками, мы все же соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что они безграничны», – написал Молчанов.