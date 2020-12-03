Российский фридайвер Алексей Молчанов установил очередной уникальный рекорд, перебив достижение француза Арно Жеральда.

Фридайвинг – спорт, в котором атлеты погружаются на экстремальную глубину без акваланга. 3 декабря Молчанов нырнул в Шарм-эль-Шейхе (Египет) на глубину 113 метра. При погружении на нем были двойные ласты постоянного веса. Алексей оставался в воде 4 минуты 5 секунд.

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«Мне удалось достичь рекордной глубины, тем самым побив действующий рекорд, который принадлежал Арно. Несмотря на то, что многие считают нас соперниками, мы все же соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что они безграничны», – написал Молчанов.

  • Российский и французский фридайверы традиционно отбирают друг у друга рекорды: показатель в 111 метров принадлежал Молчанову, в 112 – Жеральду.
  • Погружение проходило в рамках кубка Aida Freediving World Competition.

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