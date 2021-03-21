Трагедия 1996 года на Эвересте стала яркой рекламой высочайшей горы мира. Десятки книг, несколько фильмов, множество интервью – история превратилась в медийный вихрь, развивавшийся на фоне человеческого горя.

«Я никогда не считал, что ради восхождения стоит жертвовать жизнью», – эти слова Анатолия Букреева про то самое путешествие на гору долго обсуждались в альпинистской тусовке. Журналист Джон Кракауэр едва не обвинил его в смерти восьми участников из трех групп. Другие критиковали альпиниста Роба Холла, который повел Дага Хансена на вершину и спровоцировал массовую панику. Истина навсегда осталась на вершине. А полнометражный фильм «Эверест» стал очередным поводом сделать деньги на одной из самых популярных горных историй 20 века.

В стороне от драматических событий экспедиций «Консультантов по приключениям» и «Горного безумия» осталось восхождение на вершину индийской группы альпинистов, которое тоже закончилась смертями. Из шести участников не вернулись трое. А тело одного из них в последующие годы стало символом всего самого кошмарного, что готовит Эверест. Даже не само тело, а обувь. Зеленые ботинки много лет были отметкой в 8500 метров и знаком, что с вершины можно не вернуться.

Экстрим 4 минуты на глубине 113 метров – русский фридайвер вернул мировой рекорд 03/12/2020 В 12:57

Индийскую экспедицию возглавлял Мохиндер Сингх, прежде представители этой страны ни разу не забирались на Джомолунгму с восточной стороны. В группе было шесть альпинистов, столкнувшихся в тот год со стандартной проблемой: коммерческие туры заполнили базовый лагерь, никому не удалось договориться об очередности восхождения, поэтому на ключевых этапах перед финальным подъемом образовывались большие очереди.

Тем не менее шести альпинистам 10 мая удалось добраться практически до вершины. Они выдвинулись из последнего лагеря, а примерно за 500 метров до вершины группа разделилась: трое из-за надвигающейся бури пошли вниз, остальные поставили на кон жизни. Через несколько часов Цеванг Саманла, Дорже Моруп и Цеванг Палджор сообщили по радиосвязи, что добрались до пика Эвереста. Позже это вызвало много дискуссий: тот же Кракауэр утверждал, что альпинисты попали в бурю и ошибочно посчитали вершиной склон в 150 метрах от заветной точки. Они оставили там молитвенные флаги и другие атрибуты. Дальше один из участников сообщил, что останется на молитву, а двое других начали спуск. Ни один из них не вернулся.

Впоследствии тело Цеванга Палджора обнаружили на высоте 8500 метров. На нем были зеленые ботинки. По ним и удалось идентифицировать альпиниста. На Эвересте к тому моменту уже было около 200 трупов, которые из-за низкой температуры с годами почти не разлагаются. Спустить их вниз – очень дорогостоящий проект. В 2014-м сообщалось, что зеленые ботинки исчезли с Эвереста, якобы ветер скинул Палджора в пропасть. Правда, уже в 2017-м на высоте вновь заметили его тело. Точного ответа, остался ли индийский альпинист на горе, до сих пор нет.

Эверест Фото: Eurosport

«В жизни мало удачи. Ее не хватает на всех – в тот раз мне досталась чужая», – еще одна цитата из книги Анатолия Букреева. В 1996 году ему повезло. В отличие от Палджора и остальных.

В 2006-м удача отвернулась от учителя математики Дэвида Шарпа. И в этой истории также не обошлось без зеленых ботинок. 34-летний англичанин был опытным альпинистом, покорившим несколько высотников. Эверест оставался мечтой – которая так и не осуществилась. Он забирался на вершину вместе с компанией «Азиа Треккинг», на высоте 8500 метров почувствовал себя плохо и сел на снег, чтобы прийти в норму. Парадокс в том, что на нем были зеленоватые ботинки, как на лежавшем неподалеку Палджоре.

Мимо проходили другие альпинисты, но не обращали на Дэвида внимание. Поинтересовались его самочувствием лишь несколько шерпов – незаметные участники, помогающие группе добраться до вершины. «Меня зовут Дэвид Шарп, я здесь вместе с «Азия Треккинг» и просто хочу поспать», – говорил он. Проигнорировала англичанина и съемочная группа Discovery. Вместо помощи ему задали несколько вопросов на камеру, правда, еще поделились кислородом.

Многие даже при спуске не проявляли участия. Позднее они скажут, что видели только зеленые ботинки и думали, что это тот самый Палджор. Важно понимать, что на такой высоте из-за кислородного голодания у людей может начаться бред или галлюцинации. Про смерть Шерпа могли и не узнать, если бы не несколько фактов: он провел на высоте еще больше суток, находясь в сознании. За это время спасательные экспедиции вытащили с высоких точек несколько человек, оказавшихся в похожей ситуации. Но только не Дэвида. Все потому, что он не внес необходимый транш на случай экстренной помощи. Когда история попала в медиа, началось общее порицание. И тех, кто прошел мимо ради мечты, и тех, кто помогал только заплатившим. Только на следующий год семья Шарпа нашла деньги, чтобы спустить его тело.

Те, кто в тот день прошли мимо и добрались до вершины, попали в историю альпинизма. Но не помогли Дэвиду. И вряд ли чувствовали из-за этого большой дискомфорт.

Коммерческие экспедиции на Эверест сейчас обычное дело. Если в 1983 году вершины достигли 8 человек, в 90-м – 40, то 2012-м – 234 за один день. Сейчас общее количество, покоривших Эверест – около 11 тысяч. На пути можно встреть около 200 тел. И зеленые ботинки – страшный символ того, что есть шанс остаться в горной колыбели навсегда.

Экстрим Русский рекорд во фридайвинге продержался день 15/09/2020 В 20:50