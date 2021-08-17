Российский спортсмен силового экстрима Станислав Полещук поставил 17 августа новый мировой рекорд. В подмосковном Кратово он сдвинул с места тепловоз с тремя вагонами, который весит более 65 тонн. Достижение зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

«Призер международных первенств Станислав Полещук установил рекорд России и мира по перетягиванию сидя руками за канат тепловоза с тремя вагонами общим весом более 65 тонн», – рассказал его тренер, рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.

Он заметил, что на начальном этапе, чтобы сдвинуть тепловоз с прицепленными вагонами с места, Полещук должен был приложить максимальные усилия и в течение первых пяти секунд выдержать огромную нагрузку, которая направлена на весь организм.

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«Во время исполнения силового номера существует большой риск разрыва мышц и связочного аппарата. Чтобы избежать подобного сценария, атлет готовится по специальной программе, уделяя большее внимание тем звеньям мышечного корсета, на которые придется наибольшая нагрузка», – добавил тренер по сообщению «Р-Спорт»

Полещук двигал тепловоз ТУ2 1958 года выпуска.

Он обладает более низкой инерцией из-за своего возраста и технических особенностей по сравнению с современными тепловозами.

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